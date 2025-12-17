Skip to main content

Gioia Tauro, Giorgetti visita la Guardia di Finanza: «Grande impegno in una terra difficile»

Il ministro dell’Economa porta gli auguri di Natale e cita i «numeri impressionanti di sequestri di droga e armi»

Pubblicato il: 17/12/2025 – 16:39
GIOIA TAURO Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha portato i propri auguri di Natale al contingente della Guardia di Finanza di Gioia Tauro. Lo fa sapere il Mef con un post su X che allega delle foto relative alla visita. “Grazie a tutti voi per l’impegno in queste terre difficili. Numeri impressionanti di sequestri di droga e armi: l’intelligenza artificiale sarà preziosa per la lotta alle criminalità organizzate”, afferma il ministro. Insieme al ministro nella tradizionale visita in uno dei contingenti disagiati della Guardia di Finanza, precisa il Mef, anche il comandante della GdF Andrea de Gennaro. Lo scorso anno Giorgetti è stato a Lampedusa e prima ancora a Tripoli e a Durazzo.

