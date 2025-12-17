“Raffaele Welfare, costruiamo benessere”, in Calabria un esempio di valore e innovazione

il gruppo

CATANZARO Prende il via un nuovo percorso dedicato al benessere della propria comunità aziendale. È l’attivarsi di buone pratiche unitamente all’espressione di una Calabria forte e consapevole. Nasce così “Raffaele Welfare – Costruiamo Benessere”, della Raffaele S.p.A. di Lamezia Terme, il progetto che raccoglie e valorizza le molteplici iniziative costruite negli anni a sostegno dei collaboratori e delle loro famiglie. La Raffaele S.p.A., storica realtà regionale attiva nel mondo dell’abitare e punto di riferimento multispecialistico nel settore dell’architettura, dell’edilizia e del fai da te, rinnova con questo percorso una visione che unisce radici profonde e capacità di rinnovamento: un’impresa solida, innovativa, capace di trasformare la cultura dell’abitare in un modello di welfare evoluto e vicino ai bisogni quotidiani. Il progetto racchiude i valori identitari del Gruppo: la casa come simbolo di protezione e responsabilità, il rosso istituzionale come espressione di passione e solidità, la cultura dell’ascolto come fondamento delle scelte aziendali. “Raffaele Welfare – Costruiamo Benessere” nasce per dare forma a un percorso fatto di cura, sostegno e attenzione alle persone.

“Con Raffaele Welfare, l’azienda ribadisce la propria volontà di essere non solo un player economico del territorio, ma un punto di riferimento umano, sociale e professionale, capace di creare valore per la Calabria e per la comunità che ogni giorno anima i suoi punti vendita e i suoi uffici” – dichiara l’amministratore delegato Salvatore Raffaele. Diversi i percorsi avviati che oggi confluiscono nel progetto. Coperture sanitarie: convenzioni con strutture mediche del territorio (odontoiatria, psicoterapia, fisioterapia, nutrizione e altre specializzazioni) e introduzione dell’assicurazione sanitaria integrativa tramite Fondo Est. Tutela di genere: sostegno a campagne contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di violenza di genere, con l’introduzione di misure concrete di supporto alle vittime. L’azienda aderisce pienamente al Codice delle Pari Opportunità, in ossequio alla direttiva 2006/54/CE.