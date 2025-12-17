Roccabernarda, tentò di uccidere l’ex moglie a coltellate: 73enne condannato a 10 anni e 3 mesi di carcere

la sentenza

CROTONE Dieci anni e tre mesi di carcere. Questa la condanna decisa oggi dal gup del tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, nei confronti del 73enne di Roccabernarda, che lo scorso 29 agosto ha tentato di uccidere la moglie (rappresentata dall’avvocato Chiara Penna) con un coltello: ferendola al collo e alla spalla, dopo averla speronata con l’auto e costretta a fermarsi. Per l’imputato era stato disposto il giudizio immediato. Nell’odierna udienza, al termine della requisitoria e delle discussioni degli avvocati di parte civile e della parte offesa, il giudice – dopo la camera di consiglio – ha emesso il verdetto. L’uomo è stato condannato anche al risarcimento della parte civile. Costituiti come parti offese anche i figli della coppia, rappresentati dall’avvocato Giorgio Loccisano.

Il caso

Il tentato omicidio è rimasto tale solo grazie al provvidenziale intervento di tre persone presenti sul posto. La donna, come ricostruito, aveva rapporti ormai logori con il marito, da un anno – infatti – i due coniugi erano arrivati alla decisione di separarsi consensualmente. Prima della brutale aggressione, il 5 agosto 2025, il 73enne si sarebbe reso protagonista di un’altra lite: una breve discussione per futili motivi con il figlio di 35 anni.

Il giovane ha sporto denuncia al comando dei carabinieri di Roccabernarda riferendo delle pesanti minacce rivoltegli dal padre. (f.b.)

