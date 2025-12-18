Cosenza, la Fiamma Olimpica arriva domenica 21 dicembre

milano cortina

COSENZA Transiterà da Cosenza, domenica 21 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica, evento iconico e fortemente simbolico, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, già Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, e che rappresenta un’occasione unica per emozionare e unire tutti i cittadini nel condividere i valori Olimpici, Paralimpici e dello sport. Il passaggio della Fiamma Olimpica da Cosenza, dopo aver attraversato diverse regioni e province italiane, è un’occasione unica per la città ed il suo territorio e darà ai cittadini l’opportunità di essere protagonisti di un momento storico e di grande importanza per condividere insieme i valori dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che si svolgeranno nel mese di febbraio dell’anno che sta per arrivare. La Fiamma sta attraversando l’Italia e lo farà in totale per 63 giorni, percorrendo oltre 12.000 km e coinvolgendo più di 10.000 tedofori, secondo un percorso che è articolato in una serie di tappe giornaliere. “La Fiamma Olimpica è un segno di Pace e di unità e sono certo che i cittadini di Cosenza risponderanno con entusiasmo al suo passaggio”. Lo afferma il Sindaco di Cosenza Franz Caruso in un messaggio che prepara la città al transito della Fiamma Olimpica, in programma domenica 21 dicembre, per il quale si è molto impegnata la consigliera delegata allo sport, Chiara Penna. “La Fiamma Olimpica –sottolinea ancora Franz Caruso – evoca i valori dello sport e del rispetto delle regole. Lo sport, a prescindere dalla disciplina praticata, unisce, soprattutto i giovani, perché lo sport, come del resto la scuola, serve per eliminare le differenze che creano discriminazioni. E questo è tanto più vero nella misura in cui lo sport educa, veicolando quei messaggi di democrazia di cui oggi si avverte sempre di più la necessità. Aggiungo che lo sport è un insieme di regole e chi lo pratica viene educato a rispettare le regole. La nostra società sarà veramente libera e democratica se tutti arriveranno a rispettare le regole. Ecco perché – conclude Franz Caruso – è importante praticare lo sport, perché nello sport si trovano le ragioni dello stare insieme e del crescere insieme. Il passaggio da Cosenza della Fiamma olimpica diviene, pertanto, un momento straordinario che emozionerà senz’altro, ma che sarà anche utile a rafforzare e ribadire i valori dello sport ad ogni latitudine”.

Le disposizioni della Polizia Locale per garantire il passaggio della Fiamma Olimpica

Tenuto conto delle richieste delle autorità pubbliche coinvolte e rappresentate nelle riunioni tecniche che si sono succedute e che sono state presiedute dalla locale Autorità di Pubblica Sicurezza, preso atto del percorso della “staffetta” e dei mezzi al suo seguito, la Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che modifica temporaneamente la vigente disciplina della mobilità sulle zone interessate al passaggio della Fiamma olimpica, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione e nel contempo garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione stradale. La Polizia Locale ha pertanto istituito per domenica 21 dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, la sospensione temporanea della circolazione sul seguente percorso stradale: Piazza Riforma (ritrovo e inizio del percorso)-Corso Umberto-Piazza dei Bruzi/XX Settembre-Piazza Matteotti-Viale Trieste-Via Vittorio Veneto-Via Riccardo Misasi-7Via Roma-Piazza Loreto-Via Francesco Saverio Nitti-Corso Luigi Fera-Piazza Zumbini/R.Ruffilli-Via Nicola Serra-Piazza Loreto-Via Caloprese-Piazza Europa-Via Panebianco-Ponte Campagnano (conclusione). In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito del convoglio che precede e segue il tedoforo. Questa prescrizione deve in ogni caso intendersi rapportata alla reale e contingente situazione di fatto ed alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della staffetta che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade, nonché della sicurezza generale della collettività. Ferma restando le necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, il divieto di circolazione non si applica ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso. Nel corso della manifestazione, e per quanto non disciplinato dall’ordinanza, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere per salvaguardare la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento della stessa.