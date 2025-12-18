Obesità, via libera al nuovo dosaggio di semaglutide

lo studio clinico

Arriva il via libera dal Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicina per un dosaggio più elevato di semaglutide, ovvero 7,2 mg, per garantire alle persone con obesità nella Ue la possibilità di una perdita di peso ancora maggiore. La decisione segue gli sudi clinici ‘Step up’ e ‘Step up T2D’ condotti su persone con obesità rispettivamente senza e con diabete tipo 2. Con la nuova dose, come mostrato dagli studi, ci sarebbe una perdita di peso media a 72 settimane del 21% in persone con obesità senza diabete. Il medicinale consente vari benefici nelle complicanze correlate al peso come la riduzione del rischio cardiovascolare tra cui infarto e ictus, la riduzione del dolore causato dall’osteoartrite del ginocchio.

Gli studi clinici

Gli studi hanno dimostrato come nelle persone con obesità e senza diabete, un terzo dei partecipanti trattati con semaglutide 7,2 mg ha ottenuto una perdita di peso pari o superiore al 25% a 72 settimane, mantenendo un grado di sicurezza e tollerabilità della dose minima. Si tratta per lo più di perdita di massa grassa (84%) mantenendo la funzione muscolare. Il nuovo dosaggio è in via d’approvazione anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove il farmaco ha ottenuto il Commissioner’s National Priority Voucher e prevede tempi brevi di 1-2 mesi per la valutazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato