Pizzo, scontro sulla Ss18: diversi feriti, interviene l’elisoccorso

il sinistro

VIBO VALENTIA I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti nel pomeriggio di oggi sulla SS18 in località Difesa del Comune di Pizzo. Un autofurgone Fiat Ducato ed una BMW X4, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il conducente del Ducato, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estricato dai Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, e dopo aver ricevuto le prime cure dal personale sanitario è stato trasportato tramite eliambulanza all’ospedale Pugliese di Catanzaro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due mezzi facendo assistenza durante le operazioni di rimozione. Il traffico veicolare è stato interrotto per tutta la durata delle operazioni di soccorso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, il sinistro ha provocato il rallentamento del traffico veicolare.

