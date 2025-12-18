Università di Catanzaro in prima linea: Giovanni Cuda entra nella Giunta della Crui

il riconoscimento

ROMA L’assemblea della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, ha eletto come nuovi membri della Giunta i rettori: Sergio Cavalieri (Università di Bergamo), Stefano Corgnati (Politecnico di Torino), Giovanni Cuda (Università di Catanzaro), Liborio Stuppia (Università di Chieti-Pescara), Giuseppe Peter Vanoli (Università del Molise). Completano la giunta gli 8 membri ancora in carica: Francesco Bonini (Università LumsaA Roma), Giorgio Calcagnini (Università degli Studi di Urbino), Tiziana Lippiello (Università Ca’ Foscari Venezia), Giovanni Francesco Nicoletti (Università della Campania ), Alessandra Petrucci (Università di Firenze), Antonella Polimeni (Sapienza Università di Roma), Laura Ramaciotti (Università di Ferrara), Andrea Romanino (SISSA di Trieste). «L’università sta affrontando nuove sfide e un intenso momento di riforma. Da una parte le transizioni demografica, digitale, e quella verso la sostenibilità. Dall’altra, la stabilizzazione dell’accesso a medicina, la revisione della legge 240, della carriera dei docenti, del sistema di valutazione, solo per citare alcuni punti – ha commentato la presidente dei rettori, Laura Ramaciotti, a margine della seduta – in tutto questo la Crui ha intenzione di giocare a pieno il proprio ruolo propositivo e consultivo. Avere in squadra altri cinque colleghi competenti e desiderosi di mettersi in gioco farà sicuramente la differenza».

