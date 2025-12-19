Catanzaro a Bari contro il suo passato: una notte di ex e ambizioni – PROBABILI FORMAZIONI

stasera alle 20.30

CATANZARO Al San Nicola questa sera, con calcio d’inizio alle 20.30, Bari e Catanzaro si affrontano in una sfida che intreccia presente e passato, soprattutto in panchina e negli uffici dirigenziali. Vincenzo Vivarini, da poco alla guida dei biancorossi dopo l’avvicendamento con un altro ex come Fabio Caserta, ritrova il Catanzaro che ha riportato in serie B e con cui ha sfiorato la promozione in A due stagioni fa. A rendere il quadro ancora più particolare ci sono i direttori sportivi: Giuseppe Magalini oggi opera a Bari, Ciro Polito ha invece costruito l’attuale Catanzaro.

I giallorossi (che saranno seguiti come sempre da tantissimi tifosi) arrivano in Puglia forti di tre successi consecutivi e con l’intenzione di continuare la loro risalita verso le posizioni che contano. La squadra vive un momento positivo, fatto di convinzione nei propri mezzi e di un’identità sempre più definita, ma senza perdere di vista l’equilibrio e la necessaria umiltà. Ieri, in conferenza stampa, il tecnico Alberto Aquilani ha sottolineato come il gruppo abbia trovato solidità e continuità, aspetti da alimentare partita dopo partita, senza appagarsi.

Sul fronte avversario, il Catanzaro è consapevole di affrontare una avversario difficile: il Bari resta una tappa complessa, indipendentemente dalla classifica, e richiederà attenzione massima per tutti i novanta minuti. Dal punto di vista tattico, Aquilani dovrebbe affidarsi in avanti alla coppia Pittarello-Iemmello, con Cisse a supporto, mentre dietro Brighenti e Antonini restano punti fermi. Gli ingredienti per una serata intensa, tra ex illustri e ambizioni condivise, ci sono tutti. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

BARI (3-5-2): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Pagano, Antonucci; Moncini, Gytkjaer. All.: Vivarini.

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Antonini; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse; lemmello, Pittarello. All.: Aquilani.

