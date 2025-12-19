Cosenza, Natale in musica all’Istituto Via Roma-Spirito Santo nel segno della pace

l’iniziativa

COSENZA È ormai tempo di Natale. Come in tutte le scuole anche nell’Istituto comprensivo Via Roma Spirito Santo di Cosenza è stata una settimana intensa di attività, concerti, momenti di solidarietà.

Nel plesso di Via Roma è andato in scena il tradizionale concerto sulle scalinate della primaria. Un momento che le bambine e i bambini insieme con le loro maestre offrono alla città e ai passanti della trafficatissima (anche troppo) via Roma.

Dalla parte nuova al centro storico è un attimo.

Grande partecipazione per il concerto dell’orchestra e del coro della scuola secondaria di secondo grado. Le ragazze e i ragazzi dei plessi dello Spirito Santo e della Vico hanno profuso energia e spiritualità nel meraviglioso duomo della nostra città. Una direzione coinvolgente quella dei Maestri Paolo Luciani e Alexandra Rudakova affiancato dagli altri insegnanti di strumento ed educazione musicale.

Parole di speranza e pace pronunciate dal dirigente Massimo Ciglio e un saluto in francese alle ragazze e i ragazzi francesi in visita con il programma Erasmus, coordinato dalla professoressa Maria Paola Favano, nella nostra città.



Spazio anche alle attività di solidarietà. Quest’anno un’attenzione particolare all’associazione Ops- L’Arte in corso e al Moci. Un sostegno concreto e una pacca sulla spalla a due associazioni che operano quotidianamente nel locale e in Africa.

Per i vicoli si scende dal Duomo allo Spirito Santo per una settimana dedicata alla musica.

Ad aprire la rassegna i più piccoli della Sezione Azzurra e Sezione Verde e poi un momento conclusivo con la scuola primaria, che quest’anno sceglie di organizzare un coro unico senza distinzione di classe.

«Essere tutti insieme – così spiega l’insegnante Manuela Federici – tante voci che si uniscono in un solo Canto di Pace e speranza. In questo periodo socialmente complesso, dai più piccoli ai più grandi, gli alunni chiedono e sognano la Pace». E così è stato, ritmi di musica, battendo le mani coinvolgenti nel meraviglioso teatro dello Spirito Santo. Che sia un Natale di Pace.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato