Dopo aver attraversato lo Stretto, la fiamma olimpica arriva a Reggio Calabria

il “fuoco di Olimpia”

E’ sbarcata in Calabria, proveniente dalla Sicilia, la fiamma olimpica di Milano Cortina, per la 14ma tappa del lungo viaggio che la porterà in Lombardia il 5 febbraio 2026. Dopo avere attraversato lo Stretto, la fiamma è arrivata a Reggio Calabria. Dopo aver percorso il lungo tracciato, con i tedofori che si sono alternati nel portare il “fuoco di Olimpia” che ha attraversato le principali arterie cittadine, coinvolgendo l’intero centro storico, il corteo olimpico ha raggiunto piazza De Nava, prospiciente il Museo archeologico nazionale dove sono custoditi i Bronzi di Riace, dove si è svolta la “city celebration”, una festa che ha coinvolto migliaia di reggini, soprattutto giovani.

Molti gli ospiti intervenuti, tra i quali il reggino Vittorio Latella, che ha mostrato la fiaccola che portò tra Reggio Calabria e Motta San Giovanni, in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960. Sul palco della “city celebration” sono intervenuti il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti, il vice sindaco di Reggio Calabria Domenico Battaglia con il delegato allo sport Giovanni Latella, quello della Città Metropolitana Carmelo Versace e l’assessora allo sport della Regione Calabria Eulalia Micheli, che ha portato i saluti della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto. Domani la fiaccola attraverserà Gioia Tauro, Rosarno, Vibo Valentia, prima di giungere, nel pomeriggio, a Catanzaro. Domenica sarà a Cosenza.