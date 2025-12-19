Marco Polimeni: «La ‘ndrangheta è una piaga lacerante»

il nuovo incarico

REGGIO CALABRIA «Affronterò questo incarico con grande senso di responsabilità, ringrazio tutta la coalizione del centrodestra che ha inteso darmi fiducia per guidare questa commissione molto delicata, soprattutto in una terra come la nostra dove questo fenomeno è una piaga lacerante. Occorre contrastare la ndrangheta anche divulgando temi di sensibilità, rivolgendoli ai più giovani». Così alla Dire il neo presidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta, Marco Polimeni (FI). «Avere delle istituzioni che da questo punto di vista sono trasparenti, chiare e decidono di stare dalla parte della legalità e profondere un’attività incentrata su questi concetti, sono sicuro – conclude – che potrà dare un messaggio di forza a tutti e di impulso positivo a tutto il Consiglio regionale».

