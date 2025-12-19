Vibo, sequestrati oltre 28mila prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza

“natale sicuro”

VIBO VALENTA In diverse operazioni, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno proceduto ad effettuare dei controlli volti a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore. Grazie all’efficace azione, capillare sul territorio della provincia vibonese, hanno sottoposto a sequestro più di 28.000 prodotti e articoli natalizi, tra cui decorazioni, addobbi e oggettistica natalizia di vario genere e giocattoli destinati ai bambini ed ai ragazzi in età scolastica. Tutti gli articoli sottoposti a sequestro erano privi delle indicazioni in lingua italiana e dell’etichettatura riportante le informazioni minime riguardanti la composizione merceologica del prodotto, il produttore, il paese di origine nonché l’eventuale presenza di materiali o sostanze pericolose, i materiali impiegati e le istruzioni per l’uso. Ai fini della commercializzazione, il Codice del Consumo prevede, infatti, l’obbligo di riportare le indicazioni e le specifiche di dettaglio inerenti al prodotto, atteso che queste, oltre a tracciare l’intera filiera di produzione, consentono anche di assicurare un adeguato standard qualitativo della merce, escludendo così che nella sua fabbricazione possano essere stati utilizzati materiali e sostanze potenzialmente nocive per la salute degli acquirenti. In alcuni casi, i citati prodotti erano sprovvisti del marchio CE, necessario ad attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea per alcune categorie. Complessivamente, gli articoli sottoposti a sequestro, qualora immessi sul mercato, avrebbero permesso un illecito profitto stimabile in oltre 300mila euro»

