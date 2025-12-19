Violazioni antiriciclaggio, il questore di Catanzaro sospende la licenza a un “Compro Oro”

i controlli

CATANZARO A seguito di una complessa attività istruttoria dell’Ufficio Licenze della Divisione P.A.S., il Questore di Catanzaro ha disposto la sospensione della licenza di Pubblica Sicurezza nei confronti di un’attività per il commercio di oggetti preziosi (compro oro) presso il quale si sono accertate gravi violazioni della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 92 del 2017.

Il provvedimento, adottato nell’ambito delle prerogative previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è scaturito dal controllo del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Catanzaro, volto a verificare il rispetto delle disposizioni poste a tutela della trasparenza delle operazioni economiche, della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento di attività illecite.

Nel corso delle verifiche sono emerse gravi inosservanze degli obblighi specifici previsti per gli operatori del settore “compro oro”, obblighi posti a tutela della legalità e della tracciabilità delle operazioni. Tali violazioni, oltre a disattendere specifiche prescrizioni imposte dal Questore, hanno inciso in modo significativo sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, rendendo necessario un intervento immediato. In considerazione delle irregolarità accertate, è stata quindi disposta la sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni, con l’obiettivo di interrompere la prosecuzione di comportamenti non conformi alla normativa vigente e di ripristinare il rispetto delle regole poste a presidio dell’interesse pubblico.

