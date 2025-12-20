Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il messaggio

Don Giacomo Panizza: «Costruire la pace in tempo di guerra»

A Lamezia Terme l’International Migrants Day 2025 è occasione di dialogo e informazione dalle terre che vivono i conflitti

Pubblicato il: 20/12/2025 – 17:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Don Giacomo Panizza: «Costruire la pace in tempo di guerra»

LAMEZIA TERME «Il tema è costruire la Pace in tempo di guerra. Parlare di quello che conosciamo. Di quello che è distante ma anche dei conflitti più vicini a noi. Ma la parola chiave è una speranza messa in atto, non speranza in attesa. Attendere alla Pace è una coscienza collettiva, una voglia di essere umanità di tutte le popolazioni».  Don Giacomo Panizza, testimone e attivista di azioni di Pace, si è espresso così a Lamezia Terme nel corso dell’International Migrants Day 2025.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
DON GIACOMO PANIZZA
guerra
Importanti
migrants
PACE
PANIZZA
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x