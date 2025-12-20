Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:22
ai vertici della cittadella

Molte conferme e alcune novità. Varata la riorganizzazione della dirigenza della Regione – NOMI

La Giunta guidata dal presidente Occhiuto attua la “mini-rivoluzione” dei Dipartimenti con le designazioni dei dirigenti generali. Entrata in vigore da lunedì

Pubblicato il: 20/12/2025 – 14:02
CATANZARO Molte conferme, qualche novità e anche un ritorno. Varata dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto la riorganizzazione della macchina ammnistrativa e burocratica della Regione. Nella seduta odierna, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle strutture amministrative della Regione, fissata al 22 dicembre, l’esecutivo ha infatti proceduto alla nomina dei dirigenti generali dei Dipartimenti. Secondo quanto si apprende da fonti della Cittadella, tra i confermati Eugenia Montilla (Segretariato), Marina Petrolo (Personale), Raffaele Rio (Asset strategici), Giuseppe Iiritano (Agricoltura), Salvatore Siviglia (Ambiente), Fortunato Varone (Lavoro), Claudio Moroni (Lavori pubblici), Domenico Costarella (Protezione civile), Pasquale Gidaro (Audit), Roberta Porcelli (Stazione appaltante). E ancora: Maria Antonella Cauteruccio (Cultura), Maria Francesca Gatto (Istruzione), mentre Domenico Pallaria guderà l’Uoa Forestazione e Francesco Venneri guiderà l’Uoa Transizione. Tra le new entry il sub commissario alla sanità Iole Fantozzi (Politiche sociali), l’altro sub commissario Ernesto Esposito (Tutela della Salute), Menotti Lucchetta (Programmazione), Francesco Tarsia (Governo del territorio). Il ritorno è quello di Roberto Cosentino (Turismo). (a. c.)

