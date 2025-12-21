Anche Cosenza protagonista del viaggio verso Milano-Cortina

l’ultima tappa calabrese

COSENZA La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa oggi anche a Cosenza, segnando l’ultima fermata del suo viaggio in Calabria dopo aver attraversato Reggio Calabria, Tropea e Catanzaro. Un passaggio carico di significato che ha portato nel cuore della città bruzia il simbolo universale dello sport, dei valori olimpici e della fratellanza tra i popoli.

Accolta da cittadini, appassionati di sport e semplici curiosi, la fiaccola ha attraversato alcune delle principali arterie cittadine, trasformando la mattinata in un momento di partecipazione collettiva. Tanti i bambini presenti. Il sindaco Franz Caruso ha voluto salutare il passaggio della fiamma, sottolineando l’importanza di un evento che unisce idealmente Cosenza al grande appuntamento olimpico del 2026.



«La Fiamma è un simbolo di unione, emblema dei valori dello sport, che stiamo portando in giro per l’Italia e che cerchiamo di diffondere il più possibile» ha detto Damiano Lestingi, operation manager Viaggio della Fiamma Olimpica, atleta che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, la Polizia Locale ha disposto la sospensione temporanea della circolazione stradale nella fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 12.30, lungo un percorso che ha toccato diversi luoghi simbolo della città. La partenza è avvenuta da Piazza Riforma, per poi proseguire lungo Corso Umberto, Piazza dei Bruzi, Piazza Matteotti, Viale Trieste, Via Vittorio Veneto, Via Riccardo Misasi, Via Roma, Piazza Loreto, Via Francesco Saverio Nitti, Corso Luigi Fera, Piazza Zumbini, Via Nicola Serra, nuovamente Piazza Loreto, Via Caloprese, Piazza Europa e Via Panebianco, fino alla conclusione sul Ponte Campagnano.

In ogni tratto del percorso la circolazione è stata interrotta solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del convoglio che precedeva e seguiva i tedofori, consentendo così di ridurre al minimo i disagi per automobilisti e residenti.

Il passaggio della fiamma olimpica a Cosenza ha rappresentato non solo un momento di festa e di visibilità per la città, ma anche un’occasione per riaffermare i valori dello sport, dell’inclusione e della pace, che accompagneranno il cammino verso i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

