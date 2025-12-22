Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:54
Scuola di Porto Salvo, l’attesa è finita: al via i lavori dopo quattro anni

L’edificio è chiuso per inagibilità dal 2021. «Dopo anni di lotte, la comunità vive un momento di grande emozione»

Pubblicato il: 22/12/2025 – 19:54
VIBO VALENTIA Hanno preso il via i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia e primaria di Porto Salvo, frazione marina di Vibo Valentia. L’edificio è chiuso da 4 anni dopo che era stato dichiarato inagibile, segnando l’inizio di un percorso ostacolato da una lenta burocrazia e inerzia politica. Nel frattempo, gli alunni dell’istituto sono stati sistemati in un edificio a spese del Comune. Solo lo scorso settembre erano stati aggiudicati i lavori, dopo la pubblicazione del bando, da oltre 1 milione di euro. Oggi viene finalmente avviato il cantiere: un «regalo di Natale» come sottolinea Ilenia Iannello, rappresentante del Comitato Insieme per Porto Salvo che da tempo segue la vicenda e ha sollecitato più volte le istituzioni. Dopo anni di lotte, di attese e di impegno portato avanti con tenacia e amore per il nostro territorio, il Comitato, e credo di poter dire l’intera comunità, vive oggi un momento di grande emozione nel vedere finalmente i lavori avere inizio. Quasi incredulità di fronte a un traguardo tanto atteso.  Questo risultato, che finalmente restituisce la dovuta fiducia, nasce dal cuore della comunità di Porto Salvo e, in particolare, da chi si è battuto insieme a me con determinazione, senza lasciarsi scoraggiare da chi riteneva che battersi sarebbe stato inutile e la battaglia destinata a non avere successo. Raccogliamo oggi i frutti delle numerose interlocuzioni intercorse con Prefettura, Regione, Comune e Scuola». L’auspicio, adesso, è che «i lavori procedano e siano conclusi nei tempi previsti e che questa scuola torni a essere, nel solco del plesso scolastico che è stato un tempo, un luogo sempre più accogliente, sicuro e ricco di opportunità educative. Ma tutto ciò non sarà possibile senza i bambini. Torniamo, quindi, a credere nell’importanza della nostra scuola». Quindi l’appello ai genitori: «Riportate i vostri bambini a Porto Salvo. Ogni piccolo passo di oggi e la scelta delle prossime iscrizioni contribuiscono e contribuiranno a (ri)costruire il futuro della nostra comunità».

