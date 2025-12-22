Sicurezza sul lavoro, istituzioni e imprese a confronto a Crotone

l’iniziativa

CROTONE La sicurezza nei cantieri edili come priorità condivisa e terreno di collaborazione concreta tra istituzioni e imprese. È questo il filo conduttore dell’incontro di informazione e confronto che si è svolto lo scorso 17 dicembre, presso la sede di Ance Crotone, dedicato al Piano Mirato di Prevenzione (PMP) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del PMP, ha visto la partecipazione dell’ASP di Crotone – Ufficio Spisal, rappresentato dalla direttrice Teresina Grillo insieme agli ispettori Giacomo Bruno e Francesca Fragale. Presenti anche il direttore dell’Ente Edile di Formazione e Sicurezza di Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia, Paolo Blandino, e il presidente di Ance Crotone, Giuseppe Sammarco. All’incontro hanno preso parte amministratori e figure tecniche di cantiere responsabili della sicurezza sul lavoro delle imprese coinvolte nelle attività del PMP 2025. Si tratta di aziende che hanno scelto volontariamente di aprire i propri cantieri alle visite ispettive di supporto dello Spisal, realizzate in collaborazione con l’Ente Edile, in un’ottica di accompagnamento e prevenzione. Il confronto ha rappresentato un momento significativo di dialogo costruttivo tra enti di controllo e mondo produttivo, finalizzato a rafforzare la consapevolezza, la prevenzione e la diffusione di una solida cultura della sicurezza nei cantieri edili del territorio. Nel corso della riunione, lo Spisal di Crotone ha manifestato la propria disponibilità, nell’ambito del protocollo d’intesa in essere tra Ance Crotone e ASP, ad attivare uno sportello informativo dedicato alle imprese. Attraverso questo servizio, le aziende potranno confrontarsi preventivamente con gli ispettori per chiarire eventuali dubbi prima dell’apertura dei cantieri, favorendo così un approccio collaborativo e preventivo alla gestione della sicurezza. Un’iniziativa che conferma l’impegno congiunto di Ance Crotone, Spisal ed Ente Edile nel promuovere un modello di prevenzione condivisa, basato sul supporto alle imprese e sulla tutela concreta della salute e della sicurezza dei lavoratori.

