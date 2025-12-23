Catanzaro, la Guardia di Finanza consegna regali di Natale ai bambini di pediatria
Visita del comandante provinciale Manno e dei militari al reparto della “Dulbecco”
CATANZARO Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Col. t.ST Pierpaolo Manno, accompagnato dal Capo Ufficio Sanitario del Comando Regionale Calabria Cap. Tommaso La Macchia e da una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, ha fatto visita ai piccoli pazienti del Presidio Universitario di Pediatria “Renato Dulbecco”, del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese” e del Reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica dell’Ospedale “Ciaccio”. Accolto rispettivamente dalla Professoressa Concolino Daniela, dal Dottore Giuseppe Raiola e dalla Dottoressa Maria Concetta Galati, il Col. Manno ha manifestato un particolare e sincero pensiero al personale medico, infermieristico e amministrativo che quotidianamente opera in un settore così delicato per la collettività, garantendo con impegno, entusiasmo e spesso sacrifici un servizio così essenziale, a maggior ragione destinato ai bambini. Durante i brevi ma intensi incontri, Babbo Natale ha donato ai bambini ricoverati nelle strutture regali e gadget del Corpo che hanno offerto un momento di serenità ai piccoli pazienti durante il periodo natalizio. Al termine della visita, il Col. Manno ha ringraziato, a nome di tutte le Fiamme Gialle della provincia di Catanzaro, il personale medico ed infermieristico esprimendo solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto e l’umana sensibilità che quotidianamente rivolgono ai piccoli pazienti e ha formulato i suoi più sentiti auguri per le imminenti festività.
