l’ora della solidarietà

Catanzaro, la Guardia di Finanza consegna regali di Natale ai bambini di pediatria

Visita del comandante provinciale Manno e dei militari al reparto della “Dulbecco”

Pubblicato il: 23/12/2025 – 7:43
CATANZARO Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Col. t.ST Pierpaolo Manno, accompagnato dal Capo Ufficio Sanitario del Comando Regionale Calabria Cap. Tommaso La Macchia e da una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, ha fatto visita ai piccoli pazienti del Presidio Universitario di Pediatria “Renato Dulbecco”, del Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese” e del Reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica dell’Ospedale “Ciaccio”. Accolto rispettivamente dalla Professoressa Concolino Daniela, dal Dottore Giuseppe Raiola e dalla Dottoressa Maria Concetta Galati, il Col. Manno ha manifestato un particolare e sincero pensiero al personale medico, infermieristico e amministrativo che quotidianamente opera in un settore così delicato per la collettività, garantendo con impegno, entusiasmo e spesso sacrifici un servizio così essenziale, a maggior ragione destinato ai bambini.  Durante i brevi ma intensi incontri, Babbo Natale ha donato ai bambini ricoverati nelle strutture regali e gadget del Corpo che hanno offerto un momento di serenità ai piccoli pazienti durante il periodo natalizio.  Al termine della visita, il Col. Manno ha ringraziato, a nome di tutte le Fiamme Gialle della provincia di Catanzaro, il personale medico ed infermieristico esprimendo solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto e l’umana sensibilità che quotidianamente rivolgono ai piccoli pazienti e ha formulato i suoi più sentiti auguri per le imminenti festività.

