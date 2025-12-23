Consiglio regionale, parte il “valzer” delle nomine. Ecco gli avvisi per una quarantina di postazioni

“liturgie” di palazzo

LAMEZIA TERME Ci sono gli organi di garanzia e società importanti e conosciute ma ci sono anche Osservatori e Comitati di cui si sa poco o nulla. Come da liturgia, all’alba di una nuova legislatura parte il “gran ballo” delle nomine di competenza del Consiglio regionale nei più disparati enti che fanno parte dell’infinito sottogoverno della Regione. Postazioni nei Cda o nei collegi di revisione contabile, membri effettivi e/o supplenti: sono una quarantina le postazioni per le quali nei giorni scorsi l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha adottato gli avvisi per acquisire candidature e disponibilità: avvisi regolarmente pubblicati sul Burc. Ecco quindi l’avviso per il conferimento delle cariche di Difensore Civico e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Si va poi dai 2 membri del Cda e dal presidente e un componente del collegio dei revisori di Fincalabra (qui si tratta di una riapertura dei termini di un avviso precedente, con “salvezza” delle candidature nel frattempo già avanzate), all’avviso per i componenti del Corecom, e a quello per ai 5 esporti per l’Osservatorio regionale dello Sport. C’è l’avviso per la nomina del revisore del Consorzio Tutela del Cedro, dei 3 componenti – tra cui il presidente – del Cda dell’Elaioteca regionale Casa degli oli extravergini di oliva, e anche dei 7 membri effettivi e altrettanti supplenti del Comitato misto paritetico per le servitù militari, e ancora per la designazione di 3 componenti nella Consulta regionale per la difesa e la tutela delle professioni. E ancora l’avviso per la formazione di un elenco di idonei per il collegio dei revisori della Giunta e del Consiglio. E infine, una manifestazione di interesse, rivolta alle associazioni del settore per nominare 10 rappresentanti nell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. Parte dunque il “valzer” delle nomine a Palazzo Campanella: per la politica calabrese arriva di nuovo il tempo per fare un po’ di clientela… Come sempre… (c. a.)

