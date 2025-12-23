Corona: «Su Signorini ho cento testimonianze»

Il caso

“Mi arrabbio con chi dice che faccio le cose per vendetta, io non faccio vendette contro nessuno, dopo che ho visto Signorini presentare il suo ultimo libro ho detto ‘ci vuole un bel coraggio’ e ho cominciato a fare telefonate su telefonate e ho recuperato questo materiale, ne ho un sacco, ho delle fotografie sue clamorose”. Lo ha detto Fabrizio Corona nella sua lunga intervista, nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, dopo l’interrogatorio di oggi davanti ai pm.

“Il problema è che lui ricopre un ruolo così importante e con questo ruolo non puoi cercare di adescare dei contatti e proporgli un programma televisivo, che deve passare per dei casting e ci sono delle regole”, ha aggiunto Corona. “Questo è un reato gravissimo, i ragazzi si portano nella tomba questo e soffrono, come Medugno ce ne saranno altri 10, 15 e questa cosa verrà fuori e lui pagherà per quello che fa”, ha detto ancora l’ex ‘re dei paparazzi’. “Nella querela di Medugno c’è un reato granitico e se dopo la querela non vanno a fargli la perquisizione io mi lego qua davanti al Tribunale”, ha affermato ancora attaccando Signorini. “La mia prima puntata ha fatto 4 milioni, la seconda di ieri 5 milioni di visualizzazioni, le persone come me hanno il potere di influenzare più dei quotidiani e delle televisioni e certo io ci guadagno, ma tanto io i soldi li spendo”. “Ho fatto i nomi oggi ai pm. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni. Anche a verbale ho parlato del ‘sistema Signorini’. Tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i suoi giri e di tutte le sue amicizie. Ho più di cento testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui”. Lo ha spiegato ai cronisti Fabrizio Corona, al termine dell’interrogatorio, di meno di un’ora e mezza, in Procura a Milano nell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn, ma che parte dalla sua trasmissione ‘Falsissimo’ in cui ha parlato di un “sistema” di favori sessuali richiesti dal giornalista e conduttore tv – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”. “Due denunce devono essere depositate, entrambe entro questa settimana. Medugno depositerà domani o dopodomani e poi c’è un altro che non vi dico”, ha aggiunto Corona, che aveva già scritto che l’ex concorrente del GF Vip Medugno aveva denunciato Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. “Se gli prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra”, ha aggiunto l’ex ‘re dei paparazzi’. Nel momento “in cui dall’alto della sua supponenza”, ha detto ancora Corona, “mi ha denunciato per revenge porn, ha aperto un vaso di Pandora, perché loro oggi mi hanno chiamato e poi mi hanno fatto una domanda chiedendomi del reato di revenge porn, che non c’è e io verrò archiviato, e poi sono stato un’ora e passa a parlare dei reati che ha commesso Signorini”. “Io facendo questa cosa mi levo la vita – ha proseguito – Io secondo voi rischio facendo questo? Non legalmente, perché le prove le ho. Il caso di Medugno – ha concluso – è triste, perché spiega esattamente il caso zero di migliaia”. (ANSA)