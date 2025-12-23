Cosenza, il Consiglio ci riprova: il bilancio di previsione torna in aula il 30 dicembre

palazzo dei bruzi

COSENZA Consiglio sul bilancio, si replica martedì 30 dicembre. E’ l’indirizzo della riunione dei capigruppo convocata per oggi dal presidente della massima assemblea elettiva cittadina, Giuseppe Mazzuca, dopo che la precedente seduta era stata rinviata a data da destinarsi per mancanza del numero legale. Ora quella data pare ci sia, non resterà che verificare eventuali altre assenze.

Nel Consiglio di venerdì scorso, lo stesso Mazzuca aveva annunciato che il bilancio si può votare entro il 28 febbraio 2026, in virtù di una proroga che sarà approvata dal ministero a fine dicembre. La seduta del 19 dicembre era stata rinviata dopo una riunione di maggioranza: solo 15 i consiglieri su cui avrebbe dovuto fare affidamento il sindaco (anch’egli assente), di qui l’impossibilità a procedere, dal momento che di consiglieri ne servono 17 per votare qualsiasi pratica di bilancio; gli esponenti della maggioranza a Palazzo dei Bruzi occupano in totale 19 posti.

Ieri, nel consueto scambio di auguri natalizi con la stampa, il sindaco Franz Caruso aveva minimizzato, negando che vi siano problemi di tenuta nella sua maggioranza, per annunciare tra le altre cose che a cavallo dell’Epifania sarà ultimato il percorso che porterà al rimpasto della giunta, calibrata in base ai rinnovati assetti emersi dalle Regionali di inizio ottobre.

La cava e i parcheggi tra i punti all’ordine del giorno

Nel nutrito ordine del giorno figura l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027. Tra gli altri punti, la dichiarazione di pubblico interesse relativa al progetto di riattivazione e recupero ambientale di una cava di sabbia e inerti sita in contrada Ciavola – Ponte Cardone (frazione Sant’Ippolito) e la Dichiarazione pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata per la gestione in concessione – un rinnovo alla ditta Saba – delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura nel territorio comunale: due nodi, questi ultimi, che avevano suscitato qualche malumore della stessa maggioranza che avrebbe preferito un passaggio preliminare in sede di commissione. (euf)

