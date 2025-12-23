Crezzini al “Ceravolo” per Catanzaro-Cesena
Resi noti i direttori di gara della 18esima giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati rei noti gli arbitri della 18esima giornata del campionato di serie B in programma nel prossimo fine settimana. Modena – Monza (26/12, ore 17.15) arbitro: Bonacina di Bergamo; 27/12 – ore 15 Spezia – Pescara (ore 12.30) arbitro: Zanotti di Rimini; Carrarese – Mantova arbitro: Marcenaro di Genova; Catanzaro – Cesena arbitro: Crezzini di Siena; Empoli – Frosinone arbitro: Pezzuto di Lecce; Juve Stabia – Sudtirol arbitro: Marinelli di Tivoli; Sampdoria – Reggiana arbitro: Collu di Cagliari; Venezia – Entella arbitro: Di Marco di Ciampino; Palermo – Padova (ore 17.15) arbitro: Piccinini di Forlì; Bari – Avellino (ore 19.30) arbitro: Zufferli di Udine.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato