Regione, Occhiuto guarda al 2026: dall’allargamento della Giunta a FI. «Nessuna sfida a Tajani ma serve una svolta liberale»

Tempo di bilanci

CATANZARO Un anno di transizione ma anche di accelerazione. È il bilancio tracciato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo la riconferma elettorale ad inizio ottobre, rivendicando risultati amministrativi, politici e infrastrutturali e annunciando un 2026 “pieno di novità”.

Sanità e grandi opere

Il primo punto: sanità e grandi opere. Secondo Occhiuto «grazie all’ordinanza di Protezione civile, la Regione ha impresso un’accelerazione decisiva ai cantieri dei grandi ospedali. Sul fronte sanitario resta centrale l’uscita dal commissariamento: l’accordo politico è definito e, dopo il via libera già annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si attende la chiusura tecnica del nuovo piano di rientro, con l’obiettivo di uscire dal regime speciale già nei primi mesi del 2026». Nel frattempo – ha spiegato Occhiuto – si lavora anche «al rafforzamento del personale sanitario: dopo l’esperienza dei medici cubani, sono in corso interlocuzioni con il Dipartimento di Stato USA per l’arrivo di circa 100 medici stranieri».

Economia, aeroporti, turismo e riforme

Occhiuto rivendica «numeri mai visti» nel sistema aeroportuale e nelle presenze turistiche. Risultati che, secondo il presidente, «confermano l’efficacia delle politiche di promozione e infrastrutturazione».

Ampio spazio alle riforme amministrative: dalla programmazione unitaria – cuore della gestione dei fondi europei – al dipartimento Salute e allo Sviluppo economico». Una «ricostruzione della macchina burocratica», racconta Occhiuto, che punta su «dirigenti interni e su una struttura più efficiente nei settori nevralgici». Sul lavoro, Occhiuto rivendica una “rivoluzione silenziosa” perché «nessun aumento dei precari e numerose stabilizzazioni, in particolare per i TIS. In arrivo una misura ponte per garantire una remunerazione anche nella fase che precede le stabilizzazioni comunali».

Trasporti e infrastrutture

Per Capodanno partirà in via sperimentale la metropolitana di Catanzaro, con esercizio su un solo binario, per decongestionare il traffico legato al Capodanno Rai. Sulla SS106 conferma il rispetto del cronoprogramma per i cantieri finanziati, mentre per il 2026 l’obiettivo è ottenere nuove risorse per i tratti già progettati da Anas. Avviato anche il percorso per il tratto autostradale Cosenza–Altilia. Strategica, infine, la partita dell’alta velocità ferroviaria: Occhiuto punta «al miliardo necessario per portarla almeno fino a Praia, riducendo di 30–35 minuti i tempi verso Roma. Un investimento che lega apertamente al progetto del Ponte sullo Stretto, definito “attrattore di risorse”».

Politica e Forza Italia

Sul piano politico, il presidente definisce “storica” la sua riconferma, mai avvenuta prima in Calabria. E poi in Forza Italia respinge l’idea di correnti o sfide alla leadership di Antonio Tajani, ma rilancia la necessità di una vera proposta liberale e riformista, capace di «intercettare una domanda politica oggi senza rappresentanza», rivendicando poi «la battaglia vinta sulla liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea (NCC), che – dice – produrrà novità concrete per la mobilità calabrese».

Giunta e prossimi passi

L’allargamento della Giunta regionale è previsto tra fine gennaio e inizio febbraio, dopo l’approvazione definitiva dello Statuto. Occhiuto si dice ottimista su tempi e accordi politici già condivisi con gli alleati. «Il 2026 sarà un anno decisivo, assicura il presidente: molte riforme sono già avviate e cominceranno a produrre risultati concreti nei primi mesi del nuovo anno, con l’ambizione di rendere la Calabria più veloce, credibile e centrale nelle politiche nazionali». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato