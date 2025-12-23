Scuola calabrese, Loredana Giannicola nuovo direttore generale dell’Usr

la nomina

COSENZA L’Ufficio scolastico regionale della Calabria ha il nuovo direttore generale. A ricoprire questo incarico è la cosentina Loredana Giannicola che è stata dirigente scolastico e ha guidato anche l’Ufficio scolastico provinciale di Cosenza. Numerosi i messaggi di auguri e di stima. «Rivolgo i miei più sentiti auguri – ha affermato Giovanni Policaro, dirigente scolastico in pensione con un passato anche nella Cisl scuola regionale – alla dirigente Loredana Giannicola per la nomina a direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria. E’ con questo spirito che desidero esprimere la mia dichiarazione. Da quando era preside, abbiamo sempre accompagnato e sostenuto il suo percorso, riconoscendole una professionalità solida, un approccio equilibrato e una capacità autentica di mantenere insieme visione, ascolto e responsabilità. Nel corso degli anni, quando esercitavo il ruolo di segretario generale regionale della Cisl Scuola Calabria, ha aggiunto – ho potuto seguirla da vicino in diverse esperienze e apprezzarne lo stile: rigoroso nella gestione, aperto al dialogo, fondato sul rispetto dei ruoli e sulla costante volontà di costruire punti di incontro. Per questo considero la sua nomina ministeriale una scelta che valorizza una dirigente calabrese con all’attivo un bagaglio reale di esperienze e competenze, amministrative e scolastiche, capace di dare lustro alla Direzione e di interpretare con lucidità le esigenze della scuola nel nostro territorio. Nel mio lavoro – spesso orientato a ricercare sintesi condivise e a mediare tra posizioni diverse – ho trovato in lei una interlocutrice attenta, concreta e sempre disponibile al confronto. Conoscendo il suo modo di operare, sono certo – ha concluso – che anche in questo nuovo incarico di grande responsabilità saprà offrire competenza, equilibrio e una profonda attenzione alla comunità scolastica calabrese».

