Ultimo aggiornamento alle 10:48
attesa per il futuro

Serie C, Cosenza e Crotone tra riflessioni e occasioni di mercato

Sotto l’albero ancora nessun regalo da scartare. Il futuro dei pitagorici legato alla «riduzione dei costi». I lupi a caccia di una punta

Pubblicato il: 24/12/2025 – 10:14
COSENZA Una vittoria per concludere un 2025 tormentato. Il Cosenza Calcio spera con il nuovo anno di ritrovare serenità e l’apporto dei tifosi. Nell’ultima dichiarazione rilasciata il tecnico Antonino Buscè ha parlato di mercato, provando a rassicurare l’ambiente sulla possibilità di rinforzare l’organico falcidiato da infortuni e defezioni. Serve una rosa completa per provare a competere con le corazzate Benevento, Catania e Salernitana. L’infortunio di Mazzocchi costringe la dirigenza rossoblù a puntellare il reparto avanzato: il nome caldo è quello di Michele Emmausso, attaccante in forza all’Audace Cerignola. A centrocampo invece i rumors suggeriscono un interesse per il cosentino Ciccio De Rose, avvistato in tribuna nel match vinto dai lupi contro la Cavese. In casa Crotone, invece, il mercato sembra essere legato alla necessità manifestata dalla società di far quadrare i conti. D’altro canto il patron dei pitagorici, Gianni Vrenna, è stato chiaro: «La società è in grande difficoltà, dobbiamo ridurre i costi». Insomma, tutto fa pensare che non ci sarà spazio per grandi colpi, eventuali operazioni in entrata sono legate inevitabilmente alle cessioni.

