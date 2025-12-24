Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la dea bendata
SuperEnalotto: a Reggio Calabria centrato un “5” da oltre 39mila euro
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 27 dicembre, sale a 96,8 milioni di euro
Pubblicato il: 24/12/2025 – 11:46
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO Calabria in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 23 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Reggio Calabria un “5” da 39.811,06 euro presso la Riv. Tabacchi Condemi in corso Garibaldi, 346. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma sabato 27 dicembre, sale a 96,8 milioni di euro.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali