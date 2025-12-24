Si legge in: 1 minuto
Vibo Valentia, condannato per rapina: eseguito un ordine di carcerazione
L’uomo è stato arrestato in esecuzione del provvedimento giudiziario
Pubblicato il: 24/12/2025 – 10:00
VIBO VALENTIA I carabinieri della Stazione di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un uomo residente a Vibo Valentia, condannato in via definitiva per il reato di rapina, commesso nel capoluogo piemontese nel corso del 2024. L’uomo è stato arrestato in esecuzione del provvedimento giudiziario e, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso un istituto di detenzione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.
