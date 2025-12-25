Boxing Day di serie B, Catanzaro-Cesena accende la corsa playoff

l’ultimo turno del 2025

Il Boxing Day di Serie BKT torna puntuale a scandire le festività natalizie, con un turno ricco di incroci pesanti per classifica e ambizioni. La 18esima giornata del campionato cadetto si apre domani sera, a Santo Stefano, con il big match tra Modena e Monza al “Braglia”, confronto inedito nell’era dei tre punti a vittoria. I canarini arrivano all’appuntamento dopo due sconfitte casalinghe consecutive e cercano di evitare un tris negativo che in Serie B manca dal 2016. Dall’altra parte il Monza, tornato al successo nell’ultimo turno, proverà a sfatare il tabù Braglia: solo due volte nella storia i brianzoli hanno vinto in casa del Modena, l’ultima proprio alla vigilia di Natale, il 24 dicembre 1961.

Tutte le altre nove gare sono in programma sabato 27 dicembre. Si parte alle 12.30 con lo scontro salvezza tra Spezia e Pescara, distanti un solo punto. Gli abruzzesi, rinvigoriti dal successo sulla Reggiana, puntano al sorpasso e a una continuità che manca da anni, mentre i liguri cercano risposte dopo due ko consecutivi.

Ma i riflettori del pomeriggio, alle 15, sono puntati soprattutto sul Ceravolo, dove va in scena uno dei match più attesi della giornata: Catanzaro-Cesena, autentico crocevia in chiave playoff. I giallorossi hanno rosicchiato terreno nell’ultimo turno e ora sono a soli tre punti dai romagnoli: l’obiettivo è chiaro, agganciare una diretta concorrente e rilanciare definitivamente la propria candidatura nelle zone alte della classifica. La squadra calabrese arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, trascinata da un Simone Pontisso in grande forma, protagonista di quattro partecipazioni a rete (due gol e due assist) nelle ultime quattro gare, un’accelerazione netta rispetto al suo rendimento precedente. Il Catanzaro vuole sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico per compiere un salto di qualità proprio nello scontro diretto.

Il Cesena, dal canto suo, è reduce da una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi e punta al quinto per la prima volta dall’avvio di stagione. Un successo permetterebbe ai romagnoli non solo di difendere la posizione, ma anche di mettere pressione al Venezia, impegnato in contemporanea al “Penzo” contro una Virtus Entella che non ha mai battuto in Serie B. I lagunari, imbattuti nei sei precedenti contro i liguri, sanno di non poter sbagliare per non perdere terreno sul podio.

Sempre alle 15 sarà impegnata anche la capolista Frosinone, attesa dalla trasferta di Empoli: i ciociari hanno la possibilità di eguagliare il proprio record di sei vittorie consecutive in Serie B, già raggiunto tre volte nella loro storia. La Sampdoria ospita la Reggiana con l’obiettivo di dare continuità ai successi interni, mentre la Carrarese cerca riscatto contro il Mantova dopo il pesante ko di Monza, affidandosi alla spinta sulle fasce e alla qualità di Simone Zanon. Completano il quadro Juve Stabia-Südtirol, sfida tra una delle migliori squadre casalinghe del torneo e una formazione che ha costruito la propria classifica soprattutto sui pareggi esterni.

Alle 17.15 spazio a Palermo-Padova: i rosanero vanno a caccia della quarta vittoria interna consecutiva senza subire gol, evento che manca da quasi trent’anni, mentre i veneti puntano al quinto risultato utile di fila.

A chiudere il programma natalizio sarà, in serata, Bari-Avellino al “San Nicola”. I pugliesi cercano di interrompere una lunga serie senza successi per allontanarsi dalla zona calda, forti di precedenti recenti favorevoli contro i campani.

Un Boxing Day che promette spettacolo e verdetti pesanti, con Catanzaro-Cesena come uno dei passaggi chiave di un campionato sempre più equilibrato e avvincente.

Foto Us Catanzaro

