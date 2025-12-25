Incidente sulla Statale 106, coinvolta un’auto della scorta di Gratteri: tre feriti

Tamponamento multiplo

CATANZARO La giornata di Natale è stata segnata da un altro incidente stradale a Santa Caterina dello Ionio, lungo un tratto urbano della Statale 106. Poco dopo mezzogiorno, un imprevisto in prossimità di alcune attività commerciali ha coinvolto un mezzo appartenente al dispositivo di sicurezza del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che in quel momento non viaggiava sull’auto coinvolta.

L’episodio si è sviluppato rapidamente quando un veicolo si è immesso sulla carreggiata principale da una strada secondaria, costringendo l’auto della scorta a una manovra improvvisa. Ne è seguito l’impatto con una vettura parcheggiata e il coinvolgimento di due persone che si trovavano a piedi nelle vicinanze. Tre i feriti complessivi, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale con un codice di media gravità.

Le forze dell’ordine sono intervenute per regolare il traffico, mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari a chiarire le responsabilità. Dopo i rilievi e le operazioni di soccorso, il servizio di scorta ha ripreso regolarmente il viaggio, mentre proseguono le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato