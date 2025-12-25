Violento incidente stradale nel Vibonese: nove feriti (quattro sono bambini)

lo scontro

VIBO VALENTIA Questo pomeriggio, un incidente ha interessato la strada provinciale che collega Vibo Valentia a Tropea, nel comune di Zungri, sull’altopiano del Poro. Tre auto sono rimaste coinvolte nello scontro, provocando il ferimento di nove persone, di cui quattro bambini. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti versa in condizioni critiche. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, con alcuni feriti trasportati all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli danneggiati, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni locali, operando sotto il coordinamento della Compagnia di Tropea. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente, mentre la viabilità sulla provinciale resta parzialmente sospesa.

