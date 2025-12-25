Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lo scontro

Violento incidente stradale nel Vibonese: nove feriti (quattro sono bambini)

Tre le auto coinvolte sulla strada che collega la città capoluogo di provincia a Tropea: alcune persone sono state trasportate all’ospedale Jazzolino

Pubblicato il: 25/12/2025 – 19:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Violento incidente stradale nel Vibonese: nove feriti (quattro sono bambini)

VIBO VALENTIA Questo pomeriggio, un incidente ha interessato la strada provinciale che collega Vibo Valentia a Tropea, nel comune di Zungri, sull’altopiano del Poro. Tre auto sono rimaste coinvolte nello scontro, provocando il ferimento di nove persone, di cui quattro bambini. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti versa in condizioni critiche. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, con alcuni feriti trasportati all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli danneggiati, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni locali, operando sotto il coordinamento della Compagnia di Tropea. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente, mentre la viabilità sulla provinciale resta parzialmente sospesa.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
incidente stradale
incidente stradale zungri
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x