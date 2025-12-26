Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:17
il dramma

Catanzaro, bambino di un anno gravemente ustionato: trasferito d’urgenza a Napoli

Il piccolo vittima di un incidente domestico. E’ ricoverato in prognosi riservata al Centro Grand Ustionati d Napoli

Pubblicato il: 26/12/2025 – 18:17
Catanzaro, bambino di un anno gravemente ustionato: trasferito d’urgenza a Napoli

CATANZARO A Catanzaro un bambino di un anno è rimasto vittima di un incidente in casa, riportando gravi ustioni su diverse parti del corpo. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. Immediato intervento dei sanitari che l’hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese”: inizialmente il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione ma l’aggravarsi delle sue condizioni hanno consigliato alla direzione sanitaria il trasferimento d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove ora il bimbo si trova ricoverato in prognosi riservata. Restano ancora da chiarire le esatte circostanze che hanno portato al drammatico incidente. (redazione@corrierecal.it)

