Cosenza, Antoniozzi: «Il centrodestra punti su un nome di alto profilo, FdI è pronto»

verso il voto

COSENZA «A Cosenza si voterà tra un anno e mezzo e il centrodestra se vorrà vincere dovrà puntare su un altissimo profilo». Lo afferma in una nota il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. «Non basta dire tocca a questo o a quello – aggiunge Antoniozzi – se poi il profilo non è di livello di una città di grandi tradizioni. Se si ragiona così si può vincere. Se si pensa diversamente e si propongono persone non all’altezza poi si perde. Ovviamente FdI sarà in grado di proporre nomi adeguati. Al sindaco Caruso chiediamo di amministrare in questi 18 mesi secondo il mandato popolare che noi rispettiamo sempre. Ci sono buone cose lasciate da Occhiuto come il Psc e la dotazione organica dirigenziale che vanno portate avanti. E poi c’è il suo diritto di governare. Non entro nelle polemiche altrui ma preferisco sempre essere propositivo. Caruso è un avversario non un nemico e lo stesso vale per il centrosinistra. Se luì ha vinto il 2021 è merito suo e della sua coalizione e anche demerito nostro. La democrazia – conclude Antoniozzi – funziona così».

