Monsignor Nostro dimesso dalla “Dulbecco”: è nella sua dimora a Mileto

l’annuncio

CATANZARO Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Attilio Nostro è stato dimesso dall’Aou “Renato Dulbecco” di Catanzaro dove era ricoverato in seguito al malore accusato nel pomeriggio di martedì sera. Lo comunica in una nota l’Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi. «Il Vescovo – prosegue la nota della Diocesi – è rientrato nella sua dimora in Mileto, dove rimarrà a riposo, seguendo le prescrizioni dei medici. Egli è molto grato a tutto il personale sanitario dell’Ospedale Civile “Jazzolino” di Vibo Valentia e dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” di Catanzaro per le cure e le attenzioni e, al contempo, esprime la sua riconoscenza a tutti coloro che in questi giorni gli hanno manifestato affetto e vicinanza. Augurandogli di proseguire con serenità il suo percorso di ripresa, si invita il popolo di Dio a rispettare questo tempo di convalescenza e riposo continuando a sostenere il Vescovo con la preghiera ed evitando, per il momento, l’invio di messaggi e telefonate».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato