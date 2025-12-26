Tumore al seno, nuove terapie contro la resistenza ai farmaci

lo studio

Importanti novità nella lotta ai tumori al seno in Toscana, dove la ricerca scientifica regionale sta aprendo nuove prospettive per “aggirare” uno degli ostacoli più difficili nella cura del carcinoma mammario: la resistenza ai farmaci. Uno studio coordinato dall’Università di Firenze e pubblicato sulla rivista internazionale Cancer Research ha individuato meccanismi biologici che potrebbero portare a terapie più efficaci per le pazienti che non rispondono più ai trattamenti standard, aprendo la strada a strategie terapeutiche combinate. La ricerca fiorentina ha analizzato in particolare mutazioni del gene Esr1, responsabile della produzione del recettore degli estrogeni. Queste mutazioni rendono il recettore attivo in modo permanente, anche in presenza di farmaci che bloccano gli ormoni, costituendo un “punto debole” del tumore. Lo studio ha mostrato come queste alterazioni inducano importanti cambiamenti nel metabolismo lipidico delle cellule tumorali, aprendo alla possibilità di stimolare una forma di morte cellulare chiamata ferroptosi attraverso terapie mirate. Secondo i ricercatori, l’efficacia di nuovi farmaci specifici in combinazione con gli attuali degradatori del recettore estrogenico potrebbe potenziare l’azione terapeutica e ridurre la capacità delle cellule tumorali di eludere i trattamenti. «Questa scoperta potrebbe avere un impatto concreto nella gestione dei tumori al seno resistenti alle attuali terapie ormonali, perché offre un nuovo modo per selezionare i trattamenti più efficaci», ha sottolineato uno degli autori dello studio.

