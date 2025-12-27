Catanzaro-Cesena, sfida d’alta quota al Ceravolo – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Al “Ceravolo” va in scena questo pomeriggio una sfida di grande fascino che chiude il 2025 calcistico delle due squadre. Il Catanzaro arriva all’appuntamento nel suo momento migliore: quattro successi consecutivi hanno rilanciato le ambizioni dei giallorossi, che puntano con decisione alla quinta vittoria di fila per inserirsi con forza nella lotta per le posizioni di vertice.

Di fronte, però, c’è un Cesena solido e ambizioso, attualmente quarto in graduatoria con un margine di tre punti proprio sui ragazzi di mister Alberto Aquilani. Anche i romagnoli attraversano una fase positiva, come dimostrano gli otto punti conquistati nelle ultime quattro giornate, e guardano con interesse alla zona alta della classifica.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 e promette intensità ed equilibrio. Il tecnico del Catanzaro dovrebbe confermare l’assetto a tre in difesa, con Pigliacelli tra i pali e un reparto arretrato guidato da esperienza e fisicità con i perni Antonini e Brighenti. Sulle corsie e in mezzo al campo ci sarà qualità e dinamismo (intoccabili Petriccione e Pontisso), mentre sulla trequarti la fantasia di Iemmello e Cissè sarà chiamata a sostenere l’unica punta Pittarello.

Il Cesena dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Mignani, che dovrà rinunciare all’infortunato Castagnetti e allo squalificato Bastoni, si affiderà a una linea difensiva compatta davanti a Klinsmann, con cinque uomini pronti a dare equilibrio e sostanza in mezzo. In attacco, il peso offensivo sarà affidato alla coppia Blesa-Shpendi, chiamata a sfruttare ogni spazio concesso.

Quella di oggi si preannuncia dunque come una gara chiave per entrambe: il Catanzaro cerca la consacrazione definitiva, il Cesena vuole confermare la propria solidità e restare agganciato al treno che porta in alto. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Iemmello, Cisse; Pittarello. All.: Aquilani.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Bisoli, Guidi, Frabotta; Blesa, Shpendi. All.: Mignani.

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato