È morta Lucrezia Caputo, il cordoglio della comunità
Addio alla moglie di Leopoldo Chieffallo. I funerali domenica 28 dicembre alle 11.30 nella chiesa di San Tommaso d’Aquino (San Mango)
Pubblicato il: 27/12/2025 – 10:17
SAN MANGO D’AQUINO È morta Lucrezia Caputo, moglie di Leopoldo Chieffallo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta da poco, ha profondamente colpito quanti la conoscevano, lasciando un senso di sgomento nella comunità. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia. I funerali avranno luogo domani, domenica 28 dicembre, alle 11.30 nella chiesa di San Tommaso d’Aquino (San Mango d’Aquino).
A Leopoldo e ai tre figli Antonio, Ida e Renato giungano le condoglianze del direttore del Corriere della Calabria, che si stringe al dolore dei familiari per la grave perdita.
