Ultimo aggiornamento alle 10:27
Il calabrese Aiello duetta con Levante: nel 2026 il nuovo album di inediti “Sentimentale”

Il cantautore di Cosenza tra gli ospiti di “Playlist” (Raidue) con Orietta Berti e Anastasio

Pubblicato il: 27/12/2025 – 8:25
Il calabrese Aiello duetta con Levante: nel 2026 il nuovo album di inediti “Sentimentale”

ROMA È Orietta Berti la protagonista dello spazio Live di “Playlist”, condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda alle 14.00 su Rai 2. L’artista emiliana presenterà il suo nuovo singolo “Chi ama chiama” e si racconterà in una lunga intervista nel segmento Talk condotto da Federica Gentile. La Berti racconterà gli esordi, il grande successo di canzoni che sono diventate autentici tormentoni fino ad arrivare alla sua seconda giovinezza artistica con i duetti con Fedez, Rovazzi, Achille Lauro e Fiorello.
La Berti ricorderà anche lo sgomento e il dolore per la morte di Luigi Tenco, tornando al Festival di Sanremo del 1967, quando il cantautore genovese scelse di togliersi la vita, lasciando un biglietto in cui menzionava anche la canzone che la Berti aveva portato in gara e che venne scelta contribuendo all’esclusione di quella di Tenco.
Nel corso della puntata spazio anche alla musica di Anastasio e dell’artista cosentino Aiello che presenterà il suo nuovo progetto discografico in featuring con Levante, dal titolo “Sentimentale” che anticipa l’uscita nel 2026 di un nuovo album di inediti, con nuove sfumature musicali dal tratto molto personale.

