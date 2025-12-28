Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:23
365 giorni dopo

Chi sale e chi scende, il 2025 dei principali partiti italiani

Le percentuali di consenso elaborata nella Supermedia Youtrend/Agi

Pubblicato il: 28/12/2025 – 18:23
ROMA Youtrend ha elaborata la Supermedia, segnando la differenza nei punti percentuali riferiti ai consensi dei principali partiti italiani da gennaio a dicembre 2025. Dati di fine anno che consentono agli analisti di tracciare una stima dell’andamento dei consensi ai partiti politici nel corso dell’anno, mettendo a confronto la situazione di inizio e fine 2025. Fratelli d’Italia si conferma nettamente come primo partito con il 29,8% delle intenzioni di voto.

I principali dati

Nel 2025, il Partito Democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein è calato nel corso di quest’anno, dal momento che nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 23,2% e in quella del 18 dicembre il 22,2%. Il Movimento 5 Stelle guidato dal presidente Giuseppe Conte è cresciuto passando dalla percentuale ottenuta il 16 gennaio (l’11,1%) a quella del 18 dicembre, con il 12,2%. Forza Italia, partito guidato da Antonio Tajani è calato nel corso di quest’anno: nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 9,5% e in quella del 18 dicembre l’8,8%. Leggero calo anche per la Lega. Il partito di Matteo Salvini è rimasto stabile: nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva l’8,5% e in quella del 18 dicembre l’8,4%. In leggero aumento invece i consensi di Alleanza Verdi Sinistra. Il partito di Bonelli e Fratoianni, il 16 gennaio aveva il 6,2% dei consensi e al 18 dicembre la percentuale è del 6,4%.

