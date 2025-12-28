Chi sale e chi scende, il 2025 dei principali partiti italiani

365 giorni dopo

ROMA Youtrend ha elaborata la Supermedia, segnando la differenza nei punti percentuali riferiti ai consensi dei principali partiti italiani da gennaio a dicembre 2025. Dati di fine anno che consentono agli analisti di tracciare una stima dell’andamento dei consensi ai partiti politici nel corso dell’anno, mettendo a confronto la situazione di inizio e fine 2025. Fratelli d’Italia si conferma nettamente come primo partito con il 29,8% delle intenzioni di voto.

I principali dati

Nel 2025, il Partito Democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein è calato nel corso di quest’anno, dal momento che nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 23,2% e in quella del 18 dicembre il 22,2%. Il Movimento 5 Stelle guidato dal presidente Giuseppe Conte è cresciuto passando dalla percentuale ottenuta il 16 gennaio (l’11,1%) a quella del 18 dicembre, con il 12,2%. Forza Italia, partito guidato da Antonio Tajani è calato nel corso di quest’anno: nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva il 9,5% e in quella del 18 dicembre l’8,8%. Leggero calo anche per la Lega. Il partito di Matteo Salvini è rimasto stabile: nella Supermedia Youtrend/Agi del 16 gennaio aveva l’8,5% e in quella del 18 dicembre l’8,4%. In leggero aumento invece i consensi di Alleanza Verdi Sinistra. Il partito di Bonelli e Fratoianni, il 16 gennaio aveva il 6,2% dei consensi e al 18 dicembre la percentuale è del 6,4%.

