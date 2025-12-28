Skip to main content

28/12/2025
Cosenza calcio, stadio “San Vito-Marulla”: scatta la fase operativa del restyling

Affidati progettazione e lavori per la riqualificazione dell’impianto sportivo

Pubblicato il: 28/12/2025 – 7:19
COSENZA Un importante passo avanti per lo stadio comunale “Gigi Marulla” di Cosenza: il Comune ha ufficializzato l’assegnazione dei lavori di riqualificazione, che comprendono sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione vera e propria.
L’intervento, finanziato tramite il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, ha un valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro e punta a modernizzare non solo gli spalti e le infrastrutture sportive, ma anche le aree esterne, favorendo un migliore inserimento dell’impianto nel tessuto urbano. La gara, che ha visto la valutazione di quattro offerte, è stata vinta dall’Associazione Temporanea di Imprese (Ati) formato da Ceta Spa di Bergamo e Impresa Nervoso di Rende. Con l’aggiudicazione, l’iter entra nella fase operativa.

