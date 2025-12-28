Si legge in: 1 minuto
Moto contro un’auto, muore un centauro di 43 anni
Inutili i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’era niente da fare
Pubblicato il: 28/12/2025 – 21:57
MODENA Lo scontro fra una moto ed un’auto è costato la vita ad un motociclista di 43 anni, questo pomeriggio, intorno alle 16 a Montecreto, sull’Appennino modenese. Inutili i tentativi di rianimazione, praticati dal personale del 118 giunto sul posto: per l’uomo non c’era niente da fare. Nello scontro fra la vettura e la moto sono rimaste ferite altre due persone, sulla cinquantina, in modo lieve. Entrambe si trovavano all’interno dell’auto.
