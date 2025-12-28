Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sinistro

Moto contro un’auto, muore un centauro di 43 anni

Inutili i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’era niente da fare

Pubblicato il: 28/12/2025 – 21:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Moto contro un’auto, muore un centauro di 43 anni

MODENA Lo scontro fra una moto ed un’auto è costato la vita ad un motociclista di 43 anni, questo pomeriggio, intorno alle 16 a Montecreto, sull’Appennino modenese. Inutili i tentativi di rianimazione, praticati dal personale del 118 giunto sul posto: per l’uomo non c’era niente da fare. Nello scontro fra la vettura e la moto sono rimaste ferite altre due persone, sulla cinquantina, in modo lieve. Entrambe si trovavano all’interno dell’auto.

Argomenti
incidente modenese
Incidente mortale
incidente mortale montecreto
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x