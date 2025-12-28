Saldi invernali 2026: le date nelle regioni italiane

dopo capodanno

ROMA Con l’avvicinarsi del nuovo anno è tempo di pensare a un altro grande classico. Dopo il Capodanno, infatti, l’attenzione si sposta sui saldi invernali 2026. L’inizio è fissato quasi per tutti sabato 3 gennaio 2026, con durata e modalità differenti a seconda delle singole regioni.

Saldi invernali 2026: date di inizio e fine

In molti li aspettano, per comprare quel maglione di cui hanno bisogno, quei pantaloni che hanno visto in vetrina o quelle scarpe che desiderano da tempo ma che costano un pochino troppo.

Anche per quest’anno ci sarà una data univoca di inizio valida quasi per tutti: si comincia sabato 3 gennaio 2026. Le singole Regioni, come sempre, hanno però la possibilità di cominciare qualche giorno prima o dopo e valutare la durata, con un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni a scelta. E le modalità.

Ecco il calendario suddiviso per regione

Abruzzo – 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

– 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Basilicata – 3 gennaio – 1 marzo con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio – 1 marzo con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Calabria – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi. Campania – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Emilia Romagna – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Friuli Venezia Giulia – Dal 3 gennaio al 31 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

– Dal 3 gennaio al 31 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Lazio – Dal 3 gennaio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– Dal 3 gennaio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Liguria – Dal 3 gennaio al 16 febbraio per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.

– Dal 3 gennaio al 16 febbraio per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi. Lombardia – 3 gennaio – 3 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio – 3 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Marche – Dal 3 gennaio al 1 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– Dal 3 gennaio al 1 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Molise – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi. Piemonte – 3 gennaio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Puglia – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi. Sardegna – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi. Sicilia – Dal 3 gennaio al 15 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

– Dal 3 gennaio al 15 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Toscana – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Umbria – 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

– 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Valle d’Aosta – Dal 2 gennaio al 31 marzo con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.

– Dal 2 gennaio al 31 marzo con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi. Veneto – Dal 3 gennaio al 28 febbraio con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.

– Dal 3 gennaio al 28 febbraio con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi. Trento e Provincia – Per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

– Per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi. Alto Adige – Dall’8 gennaio al 5 febbraio: Bolzano e dintorni, Merano e Burgraviato, Valle Isarco, Val Pusteria, Val Venosta (tranne alcune località). Dal 7 marzo al 4 aprile sconti per i prodotti in vendita a: Tires, Castelrotto, Renon, Val Gardena, Marebbe, Alta Badia, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.

