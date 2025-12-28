Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

dopo capodanno

Saldi invernali 2026: le date nelle regioni italiane

Il calendario degli sconti con differenze territoriali su durata e divieti

Pubblicato il: 28/12/2025 – 13:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Saldi invernali 2026: le date nelle regioni italiane

ROMA Con l’avvicinarsi del nuovo anno è tempo di pensare a un altro grande classico. Dopo il Capodanno, infatti, l’attenzione si sposta sui saldi invernali 2026. L’inizio è fissato quasi per tutti sabato 3 gennaio 2026, con durata e modalità differenti a seconda delle singole regioni.

Saldi invernali 2026: date di inizio e fine

In molti li aspettano, per comprare quel maglione di cui hanno bisogno, quei pantaloni che hanno visto in vetrina o quelle scarpe che desiderano da tempo ma che costano un pochino troppo.
Anche per quest’anno ci sarà una data univoca di inizio valida quasi per tutti: si comincia sabato 3 gennaio 2026. Le singole Regioni, come sempre, hanno però la possibilità di cominciare qualche giorno prima o dopo e valutare la durata,  con un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni a scelta. E le modalità.
Il calendario dei saldi invernali 2026 prevede un’unica data per tutte le regioni italiane. La data stabilita è il 3 gennaio 2026. Durata e modalità sono differenti a seconda delle regioni.

Ecco il calendario suddiviso per regione

  • Abruzzo – 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
  • Basilicata – 3 gennaio – 1 marzo con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Calabria – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
  • Campania – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Emilia Romagna – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Friuli Venezia Giulia – Dal 3 gennaio al 31 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
  • Lazio – Dal 3 gennaio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Liguria – Dal 3 gennaio al 16 febbraio per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.
  • Lombardia – 3 gennaio – 3 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Marche – Dal 3 gennaio al 1 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Molise – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi.
  • Piemonte – 3 gennaio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Puglia – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
  • Sardegna – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.
  • Sicilia – Dal 3 gennaio al 15 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
  • Toscana – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Umbria – 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
  • Valle d’Aosta – Dal 2 gennaio al 31 marzo con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
  • Veneto – Dal 3 gennaio al 28 febbraio con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
  • Trento e Provincia  – Per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.
  • Alto Adige – Dall’8 gennaio al 5 febbraio: Bolzano e dintorni, Merano e Burgraviato, Valle Isarco, Val Pusteria, Val Venosta (tranne alcune località). Dal 7 marzo al 4 aprile sconti per i prodotti in vendita a: Tires, Castelrotto, Renon, Val Gardena, Marebbe, Alta Badia, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
date saldi 2026
saldi 2026
saldi invernali
sconti
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x