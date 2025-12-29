Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

contrasto alla ludopatia

Agenzia di scommesse abusiva nel Reggino, denunciato il titolare: consentiva il gioco ai minori

Aveva presentato richiesta per l’apertura di un internet point ma i locali erano stati attrezzati con ben 13 postazioni informatiche

Pubblicato il: 29/12/2025 – 9:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Agenzia di scommesse abusiva nel Reggino, denunciato il titolare: consentiva il gioco ai minori

GIOIA TAURO I carabinieri della stazione di Gioia Tauro, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio volto alla verifica della regolarità delle attività commerciali e al contrasto del gioco d’azzardo illegale, hanno deferito in stato di libertà un uomo, titolare di un centro scommesse.
L’intervento, scaturito dal fiuto investigativo e dalla costante presenza dell’Arma nel centro cittadino, ha permesso di individuare un’agenzia di scommesse pienamente operativa ma risultata completamente abusiva. All’interno dei locali i militari hanno sorpreso due giovani scommettitori, uno dei quali minorenne, intenti a utilizzare postazioni di gioco regolarmente connesse e funzionanti.
I successivi accertamenti, condotti con tempestività dai carabinieri in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria, hanno fatto emergere una situazione di totale illegalità amministrativa e penale. L’attività veniva infatti esercitata in assenza della licenza di pubblica sicurezza e di qualsivoglia titolo abilitativo rilasciato dall’Agenzia dei Monopoli o dal Comune. Nonostante l’interessato avesse presentato una semplice richiesta per l’apertura di un “internet point”, i locali erano stati attrezzati come una vera e propria sala scommesse, con ben 13 postazioni informatiche complete di stampanti termiche per la gestione delle giocate.
I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’intero locale, esteso a circa 100 metri quadrati, e di tutte le apparecchiature elettroniche presenti, mentre il titolare dovrà rispondere dinanzi alla Procura della Repubblica di Palmi di esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa e della violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro.

Argomenti
Agenzia di scommesse abusiva nel Reggino
carabinieri gioia tauro
denunciato per scommesse abusive
In evidenza
scommesse abusive gioia tauro
scommesse abusive minorenni
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x