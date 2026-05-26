Incidente sulla 106 a Roccella Ionica, scooter contro auto: centauro ferito gravemente trasportato in elisoccorso

la collissione

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 106, all’altezza del supermercato Conad di Roccella Ionica. A darne notizia è l’organizzazione di bolontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che torna a documentare l’ennesimo episodio di sangue su quella che resta una delle arterie più pericolose della Calabria. Intorno alle 18, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter è entrato in collisione con un’autovettura proveniente dal senso opposto di marcia. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane originario di Caulonia, che ha riportato ferite gravi, in particolare a una gamba rimasta seriamente compromessa nell’impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane è stato stabilizzato e trasferito al campo sportivo della zona, dove è atterrato l’elicottero del servizio di emergenza, per essere poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni vengono definite serie. I rilievi sono affidati alle forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica esatta dello scontro.