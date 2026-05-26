Accoglienza e Tutela: le procedure operative per le persone vulnerabili in arrivo sul territorio

Le linee guida

REGGIO CALABRIA Nella mattinata odierna, nel corso del Consiglio territoriale per l’Immigrazione tenutosi presso il Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo, il prefetto Clara Vaccaro ha presentato le Procedure Operative Standards (SOPs) per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e accoglienza. Le SOPs, predisposte in attuazione del Vademecum per le vulnerabilità, pubblicato nel 2023 dal dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, sono state elaborate a seguito di un percorso, avviato a giugno dello scorso anno, condiviso tra gli attori coinvolti nel sistema di accoglienza dei cittadini stranieri vulnerabili, nell’ottica di promuovere un modello di governance multilivello. Tali procedure mirano a favorire, attraverso focus tematici – MSNA, bisogni sanitari specifici, disagio mentale, violenza di genere, tratta, donne in gravidanza e percorso IVG – l’individuazione tempestiva delle diverse tipologie di vulnerabilità sin dalla primissima fase dell’arrivo sul territorio, al fine di consentire non solo l’inserimento in idonee strutture, ma anche l’attivazione di una rete territoriale a supporto della persona. Le SOPs sono state redatte dala prefettura in collaborazione con EUAA, UNHCR, UNICEF, Save the Children, ETS Italia. Ai lavori hanno contribuito, altresì, i Comuni di Reggio Calabria e di Roccella Jonica, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la questura, la capitaneria di Porto, il commissariato di polizia di Siderno e il commissariato di polizia di Gioia Tauro, l’Asp, il Gom, l’Usmaf, l’Oim e Medici del mondo. Al riguardo, il prefetto esprime a tutti gli attori, che hanno contribuito fattivamente alla redazione delle dette SOPs con grande impegno, professionalità e sensibilità, i più sentiti ringraziamenti. Il documento, in corso di pubblicazione sul sito di questa Prefettura, fornisce linee guida sintetiche e si configura quale strumento di facile consultazione a supporto dell’operatività dei vari soggetti interessati.