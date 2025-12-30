Capodanno Rai, Ferro nella sala operativa della Questura di Catanzaro: «Festa in sicurezza»

la visita

CATANZARO Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, accompagnata dal questore di Catanzaro Giuseppe Linares e insieme al prefetto Castrese De Rosa, ha visitato la sala operativa della Questura di Catanzaro, dove sono in corso le attività di coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del Capodanno Rai “L’Anno che Verrà”, organizzato sul lungomare del capoluogo in collaborazione con la Regione Calabria.

Nel corso della visita, il sottosegretario ha seguito da vicino le operazioni di pianificazione e controllo predisposte per garantire lo svolgimento in piena sicurezza di un evento di rilevanza nazionale.

«Tutta la macchina del Ministero dell’Interno sul territorio – ha dichiarato Wanda Ferro – è pienamente operativa e sta lavorando con grande professionalità per assicurare a Catanzaro una grande giornata di festa, in piena sicurezza».



Il sottosegretario Ferro ha rivolto un ringraziamento al questore Giuseppe Linares, «al quale è affidata la responsabilità tecnico-operativa dei servizi di ordine e sicurezza pubblica», e al prefetto Castrese De Rosa, «che ha coordinato con attenzione i numerosi Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica svolti in Prefettura, garantendo un’azione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle circa 500 donne e uomini impegnati nei servizi: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, sanitari del servizio 118, Protezione Civile, Polizia locale, volontari e operatori della sicurezza privata.

«Sono donne e uomini che lavoreranno anche nei giorni di festa – ha sottolineato Ferro – per consentire a cittadini e visitatori di vivere una serata in piena tranquillità, di svago e di buona musica, assicurando al tempo stesso un importante e positivo ritorno di immagine per la Calabria e per il capoluogo».

Il sottosegretario ha infine ricordato come Catanzaro abbia già dimostrato in passato di essere all’altezza di grandi eventi, «a partire dallo storico concerto di Vasco Rossi», auspicando che anche questa volta «i cittadini sappiano dare il proprio contributo, con comportamenti responsabili, per realizzare – come è sempre avvenuto – una serata di vero e sano divertimento».

