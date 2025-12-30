Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la precisazione

Commissione Sanità, Scutellà e Barbuto: «Le adesioni sono autonome»

Le consigliere regionali del M5s respingono le ricostruzioni circolate e richiamano il rispetto del regolamento interno

Pubblicato il: 30/12/2025 – 20:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Commissione Sanità, Scutellà e Barbuto: «Le adesioni sono autonome»

REGGIO CALABRIA Elisa Scutellà ed Elisabetta Barbuto, del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, intervengono per fare chiarezza sulle informazioni circolate recentemente riguardo alla composizione della commissione sanità. «Desideriamo precisare – dichiarano – che l’unica votazione si è svolta in Aula ed ha riguardato esclusivamente la nomina di presidente, vicepresidente e segretario delle commissioni. Le singole adesioni di altre forze politiche, compresa quella della Consigliera Filomena Greco, avvengono secondo quanto previsto dal regolamento interno e non derivano da decisioni o indicazioni del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle».
«Riteniamo tuttavia – proseguono – che ogni scelta individuale debba rispettare la sensibilità dei calabresi e garantire la massima trasparenza, responsabilità e coerenza specie quando riguardano un tema serio, delicato e complesso come la sanità. Al riguardo la nostra priorità è quella di promuovere una sanità pubblica, equa, accessibile e di qualità nell’ interesse dei Calabresi. Come Movimento 5 Stelle, lavoreremo per proteggere questi principi e tutelare tutti i cittadini, vigilando sempre affinché le commissioni svolgano il loro ruolo nel rispetto delle regole».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
commissione sanità
Elisa Scutellà
Elisabetta Barbuto
Filomena Greco
Politica
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x