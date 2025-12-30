Commissione Sanità, Scutellà e Barbuto: «Le adesioni sono autonome»

la precisazione

REGGIO CALABRIA Elisa Scutellà ed Elisabetta Barbuto, del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, intervengono per fare chiarezza sulle informazioni circolate recentemente riguardo alla composizione della commissione sanità. «Desideriamo precisare – dichiarano – che l’unica votazione si è svolta in Aula ed ha riguardato esclusivamente la nomina di presidente, vicepresidente e segretario delle commissioni. Le singole adesioni di altre forze politiche, compresa quella della Consigliera Filomena Greco, avvengono secondo quanto previsto dal regolamento interno e non derivano da decisioni o indicazioni del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle».

«Riteniamo tuttavia – proseguono – che ogni scelta individuale debba rispettare la sensibilità dei calabresi e garantire la massima trasparenza, responsabilità e coerenza specie quando riguardano un tema serio, delicato e complesso come la sanità. Al riguardo la nostra priorità è quella di promuovere una sanità pubblica, equa, accessibile e di qualità nell’ interesse dei Calabresi. Come Movimento 5 Stelle, lavoreremo per proteggere questi principi e tutelare tutti i cittadini, vigilando sempre affinché le commissioni svolgano il loro ruolo nel rispetto delle regole».

