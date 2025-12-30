Cosenza calcio in attesa dei primi rinforzi, il Crotone valuta sacrifici

Il mercato entra nel vivo

Il mercato invernale è ormai alle porte e il Cosenza si prepara a muovere i primi passi per rinforzare l’organico. In assenza di colpi di scena, come già scritto nei giorni scorsi, nelle prossime ore il club rossoblù dovrebbe accogliere due nuovi innesti: si tratta dell’attaccante Michele Emmausso (nella foto) e del terzino destro Pietro Ciotti, classe 1998. Emmausso, nato nel 1997, arriva dopo una prima parte di stagione positiva, nella quale ha messo a segno otto gol complessivi tra campionato e Coppa Italia di serie C. Approderà in riva al Crati dopo l’esperienza all’Audace Cerignola, club che lo aveva tesserato in estate, reduce dalla salvezza conquistata con il Foggia, decisiva anche grazie a una sua rete. In rossonero ha collezionato 35 presenze impreziosite da 12 marcature, numeri che testimoniano una buona continuità realizzativa. L’ufficialità dei due acquisti dovrebbe arrivare venerdì 2 gennaio, data di apertura della sessione invernale. Ma il mercato del Cosenza non è destinato a fermarsi qui: l’allenatore Antonio Buscè spera infatti in ulteriori rinforzi, dopo aver affrontato l’intero girone d’andata con una rosa corta e condizionata dagli infortuni pesanti di elementi chiave come Cimino e Mazzocchi. Le priorità restano difesa e centrocampo, mentre sul fronte delle uscite, a meno di proposte economicamente molto vantaggiose, non sono previste partenze. Intanto, nella giornata odierna, il club ha pubblicato sui propri canali social gli auguri per l’onomastico del presidente Eugenio Guarascio, figura che continua a vivere un rapporto a dir poco complesso con l’intera piazza.

Il Crotone valuta sacrifici

Situazione diversa in casa Crotone, dove le difficoltà economiche annunciate dal presidente Gianni Vrenna e la conseguente politica di contenimento dei costi fanno pensare a possibili cessioni eccellenti. Diversi giocatori rossoblù sono finiti nel mirino di altre società: la Salernitana segue con interesse il difensore Riccardo Cargnelutti, ma valuta anche i profili di Berra in difesa e degli attaccanti Gallo e Gomez. Per quest’ultimo, leader e miglior marcatore della squadra, servirà però una proposta di alto livello per convincere il club a privarsene. Da giorni, inoltre, si parla di un possibile interesse del Picerno per Murano.

Guardando al campo, alla ripresa del campionato il Cosenza sarà impegnato tra le mura amiche del “San Vito-Marulla” contro il Monopoli, mentre il Crotone affronterà una trasferta complicata sul terreno della capolista Benevento. (redazione@corrierecal.it)

