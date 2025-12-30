Risorse umane e formazione per la crescita e l’innovazione

Il progetto

L’Articolazione territoriale della Calabria di Fondimpresa prosegue il suo percorso di lavoro per promuovere gli strumenti per la formazione continua messi a disposizione delle aziende aderenti al Fondo interprofessionale fondato da Confindustria e CGIL, CISL e UIL. «Siamo presenti sul territorio calabrese per rendere le imprese sempre più consapevoli delle opportunità da cogliere per fare buona formazione. La crescita e la competitività sono obiettivi raggiungibili e sostenibili se accompagnati da adeguati processi di formazione delle proprie risorse umane. Con Fondimpresa le imprese, dalle micro ai grandi gruppi, possono accedere a una “cassetta degli attrezzi” in grado di rispondere a tutte le esigenze formative», così Daniele Diano, presidente di Fondimpresa Calabria, evidenzia il ruolo svolto dal sistema Fondimpresa.

La buona formazione è al centro della mission di Fondimpresa. Per misurarne l’impatto e divulgare buone prassi, Fondimpresa, con la collaborazione di Inapp, ogni anno su tutto il territorio nazionale raccoglie e divulga le Storie di formazione di una selezione di aziende e i risultati sull’efficacia e sull’impatto della formazione emersi dall’indagine ROLA (Rilevazione delle Opinioni dei Lavoratori e delle Aziende).

In Calabria, l’indagine ROLA del 2024 ha messo in evidenza che i lavoratori intervistati hanno riscontrato positivamente l’efficacia dei percorsi formativi in cui sono stati coinvolti. I contenuti, per il 94,3% dei lavoratori, e le modalità formative, per il 90,7%, sono risultati in linea con le esigenze lavorative. L’indagine ha evidenziato anche l’impatto della formazione sui cambiamenti: per il 96,7% degli intervistati la formazione ha generato un cambiamento nel proprio lavoro e, per l’89,9%, ha determinato cambiamenti organizzativi e di processo.

«Le risorse umane sono al centro della crescita delle aziende. I processi formativi sono fondamentali per adeguare e diversificare le competenze dei lavoratori. La formazione non può che essere permanente e continua. Fondimpresa facilita la programmazione e la gestione dei percorsi formativi in azienda, mettendo a disposizione un set coordinato di strumenti, dal Conto formazione agli Avvisi di sistema, in vari ambiti tematici, dalle politiche attive del lavoro alle competenze di base, dalla transizione ecologica all’intelligenza artificiale», ha sottolineato Luigi Veraldi, vicepresidente di Fondimpresa Calabria. Nel 2025 quattro aziende calabresi hanno raccontato come la formazione erogata grazie a Fondimpresa abbia sviluppato competenze, generato cambiamenti, sollecitato nuova domanda di formazione e contribuito a rafforzare un ambiente di lavoro dinamico. Un esempio di buona formazione è stato testimoniato dall’azienda AZ Spa, fondata da Leonetto Noto nel 1979 nel settore della grande distribuzione organizzata. «Il piano formativo “Aggiornamento professionale personale barriera casse” – precisa Assunta Cardamone, responsabile formazione AZ – realizzato con il Conto formazione, si è concentrato sull’aggiornamento professionale del personale addetto alla barriera casse dei punti vendita AZ, con uno specifico focus su tecniche di comunicazione e di ascolto, soprattutto verso anziani e persone con disabilità. A seguito del corso, abbiamo verificato un’evoluzione delle buone prassi operative, un miglioramento dell’efficienza e un approccio al cliente più proattivo».

La manager aziendale Maria Noto ha evidenziato: «Sebbene il ruolo di cassiere appaia prettamente meccanico, l’interazione umana è un elemento chiave e distintivo, che contribuisce a costruire la customer experience, fidelizzare il cliente e rafforzare la posizione dell’azienda sul mercato».

Aschenez Srl, azienda leader nel settore della cantieristica navale, ha realizzato un piano formativo su tecniche di comunicazione interna, gestione dei dati e protezione da attacchi informatici nell’ambito dell’Avviso 02/2023 “Competenze di base e trasversali”. «Il percorso formativo ha generato una crescita individuale e collettiva, consentendo all’impresa di incrementare la propria competitività e di rispondere in modo efficace alle molteplici sfide del segmento di mercato in cui opera», ha evidenziato Carmela Bertucci, responsabile aziendale della formazione. La formazione ha rafforzato le competenze tecniche e migliorato la capacità di ascolto e la gestione delle dinamiche interpersonali, favorendo una comunicazione più empatica e orientata alla risoluzione dei problemi. Una maggiore coesione all’interno del team ha favorito una migliore performance aziendale, rafforzando la capacità di rispondere in modo più efficiente alle esigenze dei clienti, con un impatto positivo sulle prestazioni aziendali. La Colacchio Food Srl, azienda produttrice di pasta e prodotti da forno ben radicata nella grande distribuzione e nei mercati esteri, ha partecipato al piano formativo LEARN: svilupparE competenze per vAlorizzare il capitale umaNo – Avviso 2/2023 “Competenze di base e trasversali”. Il percorso ha fornito ai partecipanti le conoscenze di base sulle metodologie internazionali utilizzate nell’ambito tecnico-scientifico industriale, con un focus sulla sicurezza e sulla qualità degli alimenti. Competenze tecniche e soft skills sono state al centro dell’azione formativa, che si è svolta con lezioni frontali non statiche. I formatori hanno coinvolto i partecipanti proponendo casi di studio aziendali. Il ricorso allo stimolo e al coinvolgimento ha consentito di mantenere alto il livello di attenzione e di rendere ciascun partecipante protagonista del processo formativo, attraverso una comunicazione bidirezionale: ascolto dei problemi operativi e integrazione nei contenuti formativi.

Metal Carpenteria Srl, fondata nel 1975, opera nel settore delle costruzioni meccaniche, impiantistiche e delle strutture metalliche per i comparti industriale, energetico e oil & gas, con 280 dipendenti e una consolidata rete di partner e committenti nazionali e internazionali. Con il progetto formativo di sviluppo delle competenze digitali e green, realizzato nell’ambito del FNC2, attraverso sei percorsi formativi dedicati alla digitalizzazione dei processi produttivi, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, nonché all’aggiornamento tecnico-specialistico, l’azienda ha confermato il proprio impegno a promuovere l’apprendimento continuo delle risorse umane, con l’obiettivo di sviluppare capacità di adattamento ai mutamenti del mercato e generare vantaggio competitivo.

«In un settore che evolve rapidamente, la formazione dei nostri collaboratori non è un costo, ma un investimento: garantisce che, quando il cliente richiede nuove tecnologie o soluzioni specialistiche, la nostra squadra sia pronta e competitiva», ha sottolineato Elio Torromino, responsabile delle risorse umane. In tutte le esperienze rilevate è emersa l’attenzione al coinvolgimento dei dipendenti nelle varie fasi, dall’analisi del fabbisogno alla verifica dei risultati. Le risorse umane e la formazione restano dunque al centro per guidare la crescita e l’innovazione delle imprese.