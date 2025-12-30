Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

5 nel cosentino

Strade, dal ministero oltre 885mila euro per i piccoli Comuni della Calabria

I 7 beneficiari per manutenzione e riqualificazione sono Fiumara, Mottafollone, Orsomarso, Pedivigliano, Papasidero, Drapia e San Lorenzo del Vallo

Pubblicato il: 30/12/2025 – 15:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Strade, dal ministero oltre 885mila euro per i piccoli Comuni della Calabria

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l’anno 2025, del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”. Nel dettaglio, per la Calabria sono stati ammessi al finanziamento i Comuni di Fiumara, Mottafollone, Orsomarso, Pedivigliano, Papasidero, Drapia e San Lorenzo del Vallo per un finanziamento totale di oltre 885mila euro.
A livello nazionale, la graduatoria ha individuato come beneficiari 97 Comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.
Anche per l’anno 2025 il Fondo, con oltre 3422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal Ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei Comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell’utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 Comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro. L’obiettivo del Ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l’eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze.

Argomenti
CRONACA
DRAPIA
fiumara
mit calabria
mottafollone
ORSOMARSO
papasidero
Pedivigliano
san lorenzo del vallo
strade calabria
viabilità calabria
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x